شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة هيفاء أبو غزالة ترحب برئاسة ملتقى رياضة المرأة العربية فى نسخته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، برئاستها لملتقى رياضة المرأة العربية في نسخته الأولى.

وتنطلق النسخة الأولى من ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتى استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.

وسيتم خلال النسخة الأولى للملتقى تكريم القياديات النسائية اللاتي تألقن في مجال الإدارة الرياضية، وأيضا تكريم البطلات اللاتي حصلن على ميداليات أولمبية، بالإضافة إلى عرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات سواء كن افراد أو مؤسسات.