شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن دعمها لعقوبات دول غرب أفريقيا على مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم العقوبات الإضافية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على مالي، مع تعرض رئيس المجلس العسكري فيها لضغوط لمحاولته إطالة أمد تشبثه بالسلطة.



وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس "نكرر أيضاً مخاوف إيكواس بشأن قوات مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا في مالي وما لها من تأثير محتمل على الاستقرار هناك".

وكانت إيكواس فرضت يوم الأحد مجموعة قيود على مالي، منها تعليق المعاملات المالية، لتقاعس السلطات الانتقالية فيها عن إجراء انتخابات ديمقراطية الشهر المقبل حسب المتفق عليه بعد انقلاب عسكري عام 2020.