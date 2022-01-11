العراق: القبض على 62 متسللا عبر الحدود يحملون الجنسية السورية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، القبض على 62 متسللًا عبر الحدود العراقية يحملون الجنسية السورية.

وذكرت الخلية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء- أن القوات الأمنية تمكنت من خلال مراقبتها المستمرة للحدود وتأمينها من القبض على 62 متسللًا يحملون الجنسية السورية.

وأوضح البيان أن عملية القبض تمت بين قوات حرس الحدود العراقية المنطقة السادسة وقوات البيشمركة، مبينا أنه تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة؛ لخدمة مصالح الوطن.