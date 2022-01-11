شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الثلوج تتساقط على تبوك وجبل اللوز يكتسي باللون الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت منطقة تبوك لتساقط الثلوج بكميات كبيرة، حيث اكتسى جبل اللوز باللون الأبيض وسط أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة منخفضة.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلوج التي غطت المنطقة، وجبل اللوز وهو يظهر بشكله الأبيض بعد أن كسته الثلوج من كل جانب.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة مناطق اليوم، تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.