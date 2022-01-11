5.5 ملايين وفاة و310 ملايين إصابة وتوزيع 9.4 مليارات لقاح لكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 310.5 ملايين، حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات الموزعة 9.44 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 310.481 ملايين، وأن إجمالي الوفيات بلغ 5.495 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت حول العالم تجاوز 9.443 مليارات.