للعام الثالث على التوالي.. ايرباص تتفوق على بوينغ في تسليم الطائرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الطائرات الأوروبية ايرباص أمس الإثنين، تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية في 2021، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.



وقالت الشركة إنها سلمت بانتهاء ديسمبر(كانون الأول) الماضي 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.

وأوضحت الشركة أن العدد يفوق أكثر ما تحقق في 2020 بـ 8%، أي أنه من المتوقع أن تحتفظ ايرباص بصدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم للعام الثالث على التوالي، في انتظار إعلان الأرقام النهائية لشركة بوينغ الأمريكية المنافس التقليدي لها لاحقاً.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات المالية، تفيد بأن بوينغ التي من المقرر أن تعلن أرقامها اليوم الثلاثاء، سلمت عملائها 337 طائرة جديدة فقط في 2021.

وفي المقابل تستعد بوينغ لاعتلاء عرش المبيعات، حيث بلغت مبيعات ايرباص الإجمالية 771 طائرة، وهو أقل من رقم منافستها الأمريكية بوينغ والذي بلغ 829 طائرة حتى نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) 2021.