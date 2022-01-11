شركة تسلا تشتري من تالون ميتالز نيكل بـ1.5 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة تسلا، عقداً لشراء النيكل لصناعة سياراتها من شركة تالون ميتالز كورب.



وحسب العقد ستورد تالون ميتالز متركزات النيكل التي تنتجها من مشروع تاماراك نيكل في مقاطعة أتيكين بولاية مينسوتا الأمريكية.

وقال هنري روين الرئيس التنفيذي لشركة تالون: "هذا الاتفاق بداية شراكة مبتكرة بين تسلا وتالون لإنتاج مواد البطاريات من المنجم إلى البطارية مباشرة، وتلتزم تالون بأقصى المعايير في الإنتاج المسؤول والتي يمكن تتبعها بالكامل مع إصدار أقل قدر ممكن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والشركة متحمسة لدعم مهمة تسلا في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة".

وتعتزم تسلا شراء 75 ألف طناً من متركزات النيكل على مدى 6 سنوات إلى جانب كميات أقل من الكوبالت، وخام الحديد وفق أسعار بورصة لندن للمعادن.

ووفق موقع مينينغ دوت كوم المتخصص في سوق التعدين في فإن قيمة الصفقة وفقا لسعر النيكل حالياً تصل إلى 1.5 مليار دولار.