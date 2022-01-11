شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان ترحب بفتح باب الترشح للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا ببدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.

وأكدت فرونتسكا في تصريحات لها أن هناك فرصة لعدد أكبر من النساء والشباب للمضي قدما والمشاركة في الانتخابات، مشددة على أنه من المهم أن تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة وشاملة.



وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت اليوم فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل بالداخل، على أن يستمر قبول طلبات الترشح حتى 15 مارس المقبل.