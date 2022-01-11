شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الإثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترمن نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية /‏ 15 إلى 25، قد تصل إلى 30 كم/‏س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:31، والمد الثاني عند الساعة 07:48، والجزر الأول عند الساعة 12:55، والجزر الثاني عند الساعة 00:41.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53، والمد الثاني عند الساعة 03:44، والجزر الأول عند الساعة 10:33، والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين بارد نسبيا مع فرصة لتشكل الضباب الصباحي

وقالت إنه من المتوقع تتدنى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق بسبب الضباب عند الصباح الباكر، محذرا من ذلك ومشددا على أخذ الحيطة والحذر.

الكويت



قالت إداراة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلًا.

أما نهارًا، فهو معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء، ودرجة الحرارة الصغرى: 09 °ﻡ