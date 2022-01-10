المغرب: تلقى أكثر من 94 ألفا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 94 ألفا و 250 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثالثة في البلاد 3 ملايين و 525 ألفا و 886 شخصا.

وذكرت الوزارة المغربية - في بيان لها اليوم الاثنين - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 597 ألفا و 287 شخصا بعد تلقي 5991 شخصا الجرعة الأولى خلال ال(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 982 ألفا و 161 شخصا بعد تلقي 8096 شخصا الجرعة الثانية خلال ال(24) ساعة الماضية.



وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.