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المغرب: تلقى أكثر من 94 ألفا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 94 ألفا و 250 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثالثة في البلاد 3 ملايين و 525 ألفا و 886 شخصا.

وذكرت الوزارة المغربية - في بيان لها اليوم الاثنين - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 597 ألفا و 287 شخصا بعد تلقي 5991 شخصا الجرعة الأولى خلال ال(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 982 ألفا و 161 شخصا بعد تلقي 8096 شخصا الجرعة الثانية خلال ال(24) ساعة الماضية.


وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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