شكرا لقرائتكم خبر عن "ألوية العمالقة" تعلن تحرير جميع مديريات شبوة اليمنية من الحوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات ألوية العمالقة تعلن تحرير جميع مديريات محافظة شبوة باليمن، وتطهيرها من الحوثيين، الاثنين، وفق ما نشرت سكاي نيوز.

وجاء تحرير شبوة بالكامل، بعد أن كانت قوات ألوية العمالقة الجنوبية قد سيطرت على معسكر كتيبة الدبابات في مديرية عين، وهي آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة، الأحد.

وأعلنت قيادة ألوية العمالقة استكمال المرحلة الثالثة من عملية "إعصار الجنوب" بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وجاء في بيان القيادة: "إن الفضل والمِنّة لله تعالى وحده؛ ونشكر أبطال ألوية العمالقة الجنوبية على جَلَدِهم وتضحياتهم ونشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة.".

وأضاف البيان: "ونسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار كما نسأله تعالى أن يمُن بالشفاء العاجل على أبطالنا المصابين ،وندعو أبناء شبوة الأبية لإعادة تنظيم صفوفهم بقيادة عوض محمد عبدالله العولقي للدفاع عن محافظتهم، لأن الوطن الذي لا نحميه لا نستحق العيش فيه".

وجاءت سيطرة ألوية العمالقة على معسكر كتيبة الدبابات بعد وقت قصير على دخولها مركز مديرية عين في شبوة، على حدود محافظة مأرب.

وكانت ألوية العمالقة بدأت هجومها على المديرية من منطقتي الساق ومجبجب.

ووسط تقدم ألوية العمالقة فجرت ميليشيات الحوثي العبارات والجسور الصغيرة في "عقبة القنذع" الرابطة بين محافظتي شبوة والبيضاء لعرقلة تقدم قوات العمالقة.