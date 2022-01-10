شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نسبة العاملين بمقار العمل الحكومية لا يتجاوز 50% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكويت عن تحديد نسبة العاملين بمقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50% بسبب كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهد عدد من الدول العربية، السبت، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1392 إصابة، و25 وفاة، و1447 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و77 ألفا و432 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و856 حالة، والشفاء إلى مليون و38 ألفا و565 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و448 ألفا و564 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و47 ألفا و488 شخصا.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 2820 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و313 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و920 حالة، والوفيات إلى 2471 حالة، والشفاء إلى 413 ألفا و309 حالات بنسبة 96%.