شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 6 غرامات ضمن مخالفات الأنشطة التجارية في لائحة الجزاءات البلدية المحدثة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجموعة من الغرامات المقررة، نتيجة مخالفات الأنشطة التجارية في لائحة الجزاءات البلدية المحدثة.
وأوضحت عبر حسابها على «تويتر»، أن أعلى 6 غرامات ضمن مخالفات الأنشطة التجارية في لائحة الجزاءات على النحو التالي:
1- عدم توفير مراكز ضيافة للأطفال في المولات.. والغرامة 25 ألف ريال
2- وجود كاميرات في محلات التزيين النسائي.. وغرامتها 20 ألف ريال
3- تقديم الشيشة دون تصريح.. 10 آلاف ريال غرامة
4 – استخدام واجهة تتيح رؤية من بالداخل في محلات التزيين النسائي.. 10 آلاف ريال غرامة
5- تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعا للزبائن.. 10 آلاف ريال غرامة
6- فض الأختام وإعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية.. 10 آلاف ريال غرامة
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