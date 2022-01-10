شكرا لقرائتكم خبر عن “حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ50 من الدعم للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 50 الخاصة بالدعم المخصص لشهر يناير 2022 للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع مبلغ 1.9 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأبان أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأضاف أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلين 56%، مبيناً أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.