شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا فى السودان يعلن دعم بلاده لمبادرة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر، دعم ومساندة بلاده لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بإجراء مشاورات بين الأطراف السودانية من أجل حل الأزمة.

والتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر، وتطرق اللقاء للوضع الراهن في السودان ومبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، بجانب الأوضاع في دارفور على ضوء الأحداث التي شهدها الاقليم مؤخرا.

وأكد السفير البريطاني أن بلاده ستعمل مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لمساعدة السودانيين للتوصل إلى توافق سياسي يفضي لتشكيل الحكومة وتهيئة البيئة للانتخابات والتحول الديمقراطي.

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة، اتخاذ الحكومة على المستويين المركزي والولائي، بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها إيقاف العنف في دارفور، مشيرا إلى تشكيل القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، والتي ستسهم في الحد من مثل هذه الأحداث مستقبلا.