شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: تنفيذ حكم الإعدام قصاصا على جندي قتل مدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أنه نفذت محكمة القوات المسلحة بالصومال، اليوم الاثنين، حكم الإعدام على جندي من قوات الدراويش بمديرية بلد حواء قتل مدنيا في منطقة لوق التابعة لإقليم غدو.

وتم إعدام عبدي حسين محمود حسن طفور قصاصا بحق سغو غارني عيو، الذي قتل في الثالث من مارس 2021 في مدينة لوق، حيث كان المقتول يعمل سائقا لعربة توك توك.

وقال العقيد محمد عبد القادر محمد ، نائب المدعي العام لمحكمة لقوات المسلحة: “إن عبدي حسين محمود حسن “ظفور” البالغ من العمر 32 عامًا أُعدم اليوم قصاصا بحق المرحوم سغو عارني عيو”.