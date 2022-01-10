3 علامات على الجلد تدل على الإصابة بأوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

أكد خبراء الصحة أن هناك بعض العلامات التي تشير لإصابة الشخص بمتحور أوميكرون المنتشر بشكل كبير حول العالم، وهي أشياء يمكن للشخص ملاحظتها على جسده.



ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أبلغ عدد من الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون، عن طفح جلدي "يحدث فجأة".

هذا الطفح الجلدي ممكن أن يظهر على شكل نتوءات بارزة وتكون مثيرة للحكة، ويمكن أن تبدأ غالبا بحكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين.

أما العلامة الجلدية الثانية للإصابة بأوميكرون، فتتمثل بطفح جلدي شديد الحرارة ينبثق في جميع أنحاء الجسم، على الرغم من أنه أكثر شيوعا في المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين.

وحذر طبيب عام في لندن سابقا من أن الأطفال المصابين بأوميكرون قد أصيبوا بطفح جلدي، لكن لم يُنظر إليه على أنه منتشر لدى البالغين حتى وقت قريب.

أما العلامة الأخيرة المتعلقة بالجلد، فهي طفح جلدي مشابه لتورم الأصابع. وأبلغ بعض المرضى عن وجود بقع مؤلمة تبدو أرجوانية أو حمراء وتبرز فوق الجلد.