خبراء: شرب الماء بعد الوجبات يساعد على تبييض الأسنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نصحت أخصائية الأسنان الأمريكية، الدكتورة حنا كينسيلا في حديث لها مع صحيفة إكسبرس البريطانية، بشرب المياه بعد الأكل للحفاظ على أسنانهم بيضاء اللون.



وقالت الدكتورة حنا: " تعتبر المياه الصالحة للشرب مفيدة في العديد من مجالات الحياة، وهي ضرورية للعافية وكذلك لصحة الفم، فهي تعد منظفاً طبيعياً يزيل البكتريا من الأسنان"

وأضافت: " أوصي بتناول كوب من الماء على الأقل بعد كل وجبة، وتجنب الإفراط في تناول القهوة والشاي، لأنها تتسبب بسرعة في تكون بقع صفراء أو بنية اللون على الأسنان"

ولا يقتصر الأمر على بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلطيخ الأسنان، إذ يمكن للنيكوتين الموجود في السجائر أن يلطخ الأسنان أيضًا، لذلك من البديهي تجنب السجائر أيضًا للحصول على أسنان ناصعة البياض.

وقد شرحت الدكتورة حنا بعض الطرق لتبييض الأسنان بشكل طبيعي، مثل تناول الفراولة التي تحتوي على حمض الماليك وهو في الواقع مبيض طبيعي للأسنان.

كما يمكن تبييض الأسنان في المنزل باستخدام صودا الخبز، عبر فركها على الأسنان برفق، أو مزجها مع معجون الأسنان.