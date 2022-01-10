شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى "قمة مستقبل المعادن" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعقد غدا الثلاثاء في الرياض، أعمال "قمة مستقبل المعادن" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة جامعة الدول العربية وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقيادات وممثلي كبريات المؤسسات المالية والشركات العالمية.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم، بأن جدول أعمال هذه القمة، الأولى من نوعها، يتضمن جلسة تشاورية للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية بمشاركة الأمانة العامة ممثلة بالسفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما ستشهد مائدة مستديرة موسعة للوزراء المشاركين من مختلف الدول الوازنة في مجال المعادن وتنظيم عدة فعاليات حول الاستراتيجية التعدينية الوطنية في المملكة العربية السعودية.

وتتناول جلسات عمل هذا الملتقى الدولي، بحث القضايا ذات الصلة باستشراف مستقبل الصناعات التعدينية، وفرص الاستثمار بالمنطقة، وجذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات في قطاع التعدين، فضلا عن بناء صناعة تعدينية مستدامة في سياق دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.