خبراء يزفون بشرى سارة بقرب نهاية فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

زف خبراء طبيون بشرى سارة بقرب نهاية فيروس كورونا وتحوله لما يشبه نزلات البرد العادية.



وأشار عضو المجموعة العلمية لنمذجة الأنفلونزا الوبائية في جامعة "وارويك"، الدكتور مايك تيلدسلي، إلى إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا، لافتا إلى أن ارتفاع الإصابات بكورونا و"أوميكرون" يدل على قرب انتهاء الوباء.

وقال تيلدسلي في مقابلة إذاعية: "سنشهد في المستقبل ظهور متحورات أقل خطورة من كورونا. على المدى الطويل، سيصبح كوفيد-19 مستوطنا بنسخة متواضعة الخطورة".

وأضاف: "سيصبح الفيروس شبيها بالإنفلونزا الذي تعايشنا معه منذ سنوات طويلة"، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع قائلا: "يمثّل أوميكرون أملا بضعف الوباء على المدى الطويل. صحيح أن هذا المتحور سريع الانتشار ولكنه أقل خطورة من المتحورات السابقة".

وبيّن أن فصل الربيع القادم قد يضع نهاية لـ"أوميكرون"، ونقطة انطلاق لتعلّم التعايش مع الوباء وحماية ذوي المناعة الضعيفة وفق سكاي نيوز.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 305 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 4ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 305 ملايين وألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 484 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 397 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.