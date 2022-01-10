شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام يعزز الأمن والسلم ويحقق وحدة السودان الشقيق واستقراره.

وأشادت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين، بالجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن لاسيما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإجراء مشاورات سياسية بين كل الأطراف. وأكدت دعم الكويت لتلك الجهود الخيرة ولجمهورية السودان الشقيقة في مساعيها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلن عن الترحيب بإعلان الأمم المتحدة، عبر موفدها إلى السودان بالعمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السودانى ومعالجة الصعوبات التى تواجه الفترة الانتقالية.

وأوضح المصدر بأن هذا الدعم يأتى انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكد المصدر علي استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.