شتاء 2022.. الجينز يزهو هذا الموسم بألوان الأحمر الأصفر والأزرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يتألق الجينز بالألوان الزاهية في شتاء 2022 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.



وقالت مجلة “Elle” المعنية بالموضة والجمال، إن الجينز يزهو هذا الموسم بالأحمر والأخضر والأصفر والوردي والبنفسجي والبرتقالي ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار.

وأشارت “Elle” إلى أنه ينبغي تنسيق الجينز ذي الألوان الزاهية مع قطع فوقية تكتسي بألوان هادئة كالأسود والأبيض والبيج والرمادي، وذلك لخلق تباين مثير.