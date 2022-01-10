ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 307.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 307 ملايين و141 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و488 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المُجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و417 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.