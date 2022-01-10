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سوريا وموريتانيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين في سوريا وموريتانيا.

 

ونقل وزير الخارجية السوري - الأحد خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء السورية - رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد موجهة إلى رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته، وتمنياته له بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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