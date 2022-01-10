الكاظمي: المشتركات بين العراق والاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن المشتركات بين العراق والاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل.

وأشار الكاظمي - خلال لقائه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له، وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن "المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل"، واصفا العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها "علاقات استراتيجية طويلة الأمد".

ومن جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي، الكاظمي على نجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وعدّ ذلك الإنجاز دليلاً على نجاح سياسته في مجال مكافحة الفساد، وعلى سلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية.

وأشارإلى تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق، لافتاً إلى خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي".