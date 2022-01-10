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وزير الصحة بلبنان: انفراجة قريبة في أزمتي نقص الأدوية وحليب الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة بلبنان فراس أبيض أن هناك انفراجة قريبة في أزمتي نقص الأدوية وخصوصا أدوية السرطان وحليب الأطفال خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحليب سيكون متوافرا ابتداء من الغد في الصيدليات.

 

وأضاف أبيض - خلال جولات قام بها على عدد من المستشفيات - أن هناك حلحلة في موضوع الأدوية مع مصرف لبنان، موضحا أن الأدوية ستكون متوافرة خلال الأسبوعين المقبلين بشكل كبير، لكن ذلك لن يحل مشكلة السعر.

 

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن أعداد الكبيرة ستبدأ بالتارجع قريبا، معتبراً أن إقفال البلد سيكون بمثابة إعدام للمواطن، معتبرا أن حملات التلقيح تمنح المناعة للمجتمع، وتخفف من وطأة متحور (أوميكرون)، الذي على الرغم من انتشاره السريع، إلا أن الأعداد لا تتطلب بمعظمها دخول مستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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