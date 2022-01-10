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وزارة التجارة التونسية: نقص المواد الغذائية في الأسواق يرجع لاضطرابات في التوزيع

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القاهرة - سامية سيد - قال مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية حسام الدين التويتي إن نقص بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى أن السوق شهدت بعض الاضطرابات في توزيع بعض المواد ، معتبرا ذلك بالوضع العادي بالتزامن مع نهاية العام.

وأضاف التويتي - في تصريح للقناة الوطنية الأولى التونسية - أن المواد التي شهدت نقصا مؤقتا خلال الفترة الأخيرة لها منتجات أخرى بديلة، موضحا أن هناك مشكلات سواء لوجستية أو مرتبطة بسياق عالمي على مستوى نُدرة المواد في الأسواق العالمية وارتفاع أسعارها وتعطل عمليات اللوجستيك والنقل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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