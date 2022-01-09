شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة اللبنانى يزور بغداد استعدادا لمؤتمر الأعمال العراقى اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الصناعة اللبنانى جورج بوشكيان، إلى العاصمة العراقية بغداد، يرافقه المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد صناعي ورجال أعمال، حيث كان وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز في استقباله في المطار، وعقدا اجتماعا ثنائيا.



ويجري بوشكيان محادثات مع مسؤولين وزاريين وحكوميين وفي القطاع الخاص، كما يفتتح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني الثاني الذي يقام الاثنين .



ونوه بوشكيان بالدعم العراقي للبنان، مشيدا بـ"عمق العلاقات الثنائية والتصميم المشترك على تطويرها".



وقال: "العراق بلد عزيز وشقيق. وإننا نتطلع الى تطوير مجالات العمل بين لبنان والعراق إن كان في الصناعة أو في غير قطاعات للنهوض بالاقتصادين اللبناني والعراقي. كما سنبحث خلال هذه الزيارة في مسألة الترانزيت بمعنى السماح للشاحنات اللبنانية بالوصول إلى مقصدها النهائي في العراق، وتسهيل المعاملات الإدارية والروتينية، كما سنتفق على تفعيل اتفاق التبادل الصناعي، علما أن القطاع الصناعي اللبناني متطور جدا كالصناعات الدوائية والغذائية الكيميائية، وسنبحث في استيراد مواد أولية من العراق تحتاج إليها الصناعة اللبنانية، وأعمل بالتنسيق مع زميلي وزير الاقتصاد اللبناني على متابعة ملفات مشتركة مع العراق."