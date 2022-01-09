«العدل» توضح خطوات إتمام صفقة الإفراغ العقاري الإلكتروني

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة العدل عن خطوات إتمام صفقة الإفراغ العقاري الإلكتروني للبائع من خلال بوابة «ناجز». وأوضحت عبر حسابها على «تويتر»، أن إتمام صفقة الإفراغ العقاري الإلكتروني للبائع من خلال بوابة «ناجز» وذلك من خلال عدة خطوات: 1 – الدخول على بوابة ناجز 2 – اختيار العقارات من قائمة الخدمات الإلكترونية 3 – اختيار إضافة طلب جديد 4 – الدخول على خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني 5 – تحديد العقار 6 – الاطلاع على الصك 7 – ادخال بيانات الصفقة 8 – مراجعة البيانات واعتماد الصفقة 9 – التحقق من ضريبة التصرفات العقارية

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