تعرف على طقس الإمارات غدا الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 قد تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:31 والمد الثاني عند الساعة 07:48 والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:41 .

وبحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الاول عند الساعة 10:33 والجزر الثاني عند الساعة 21:11 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 90 35

دبي 25 16 85 35

الشارقة 25 11 85 35

عجمان 26 14 85 40

أم القيوين 24 13 85 35

رأس الخيمة 24 9 95 35

الفجيرة 22 16 75 40

العين 23 12 80 25

ليوا 24 11 90 45

الرويس 21 17 90 55

السلع 21 17 85 40

دلما 22 17 80 55

طنب الكبرى 24 18 80 40

طنب الصغرى 24 18 80 40

أبو موسى 24 18 80 40 .