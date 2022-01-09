شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا: إجمالي وفيات كورونا يتجاوز 231 ألف حالة على مستوى القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة، ارتفع إلى 10 ملايين و28 ألفًا و508 حالات إصابة، كما سجلت 231 ألفًا و157 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأحد - أنه تم إعطاء أكثر من 196 مليونًا و657 ألفا و884 لقاحا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 8 ملايين و778 ألفًا و120 حالة، يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

وفى السابق ذكرت تقارير أن قارة إفريقيا سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، بحسب هيئة صحية إقليمية.