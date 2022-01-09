شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: الخرطوم تغلق الجسور تزامنا مع دعوات التظاهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا، أن ولاية الخرطوم أصدرت قرارا بإغلاق عددا من الجسور تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم.
وقالت السلطات إنه سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر مع الابقاء على جسور القوات المسلحة والانقاذ وسوبا والحلفايا مفتوحة.
وفى سياق آخر، تنطلق اليوم فى الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان)، إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام فى السودان الموقعة فى أكتوبر من العام 2020 فى جنوب السودان.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات فى القوات المسلحة السودانية الفريق الركن خالد عابدين الشامى، إن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيبدأ بإجراءات استيعاب القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور والتى ستضم (3300) عنصر بالمناصفة بين قوات "حركات الكفاح المسلح" والقوات النظامية.
وأضاف الشامى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع عقده مع لجنة أمن شمال دارفور برئاسة الوالى نمر محمد عبدالرحمن وبحضور حاكم إقليم دارفور المكلف الدكتور محمد عيسى عليو، إن الإجراءات الإدارية الخاصة بتشكيل القوة ذات المهام الخاصة ستستمر لمدة اسبوعين يعقبها البدء فى التدريب الذى سيستمر لمدة ثلاثة أشهر.