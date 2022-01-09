شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف يهدد سكان وسط الصومال ومسؤولوها يناشدون تقديم المعونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجفاف يهدد سكان وسط الصومال، ويعانى لسكان المحليين من ريف منطقة ” كين” على بعد 35 كلم شرق بلدة ”عدادو” بإقليم غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية من نقص حاد في المياه، حيث تتعرض المواشي للهزال والضعف.

وقال سكان المنطقة :”موسم الأمطار توقف منذ عام، وإن المواشي تعرضت للهزال مما أثر سلبا على حياة البدو الذين كانوا يعتمدون أصلا على الثروة الحيوانية”.

من جانبه أشار عمدة منطقة ”كين” عبدي حوش عثمان إلى أن الأهالي بحاجة ماسة إلى المساعدة من بينها الخدمات الطبية.

وناشد إدارة غلمدغ والحكومة الفيدرالية بتقديم المعونات في أسرع وقت ممكن لمواجهة الجفاف.

جدير بالذكر أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في الرابع عشر من ديسمبر المنصرع جراء جراء موجة جفاف وقحط شديدين ضربت عدة قرى بمناطق إقليم مدغ التابعة لولاية غلمدغ بوسط الصومال.

وفقا لتقارير تهدد مجاعة قاتلة ما لا يقل عن 4 ملايين صومالي بعد جفاف قاس ضرب هذا البلد مؤخرا، فيما تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن عدد المواطنين الصوماليين المهددين بهذه الأزمة قد يزداد بحلول شهر مايو المقبل من 4 ملايين إلى 4,6 مليون في البلاد التي يناهز إجمالي عدد سكانها 16.4 مليون نسمة.

وبحسب تقارير فاو فإن المنطقة الأكثر تعرضا لخطر المجاعة هي منطقة غلغدود في ولاية غلمدغ حيث طلبت الإدارة المحلية مرارا وتكرارا مساعدات إنسانية عاجلة من السلطات الفيدرالية والمجتمع الدولي.