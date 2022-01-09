شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي فى ثلاث محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي باربع عبوات ناسفة في ثلاث محافظات.
وأضافت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات في المثنى والديوانية وبغداد من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي باربع عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد – البصرة"، مشيرة إلى أنه تم تفكيك العبوات من قبل خبراء المتفجرات.