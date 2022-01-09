شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من «الجوازات» بشأن إصدار تصاريح السفر لمن هم دون 21 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة تمكن من إصدار التصاريح إلكترونياً لأفراد الأسرة. وقالت عبر حسابها في «تويتر»: إن خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة تمكن من إصدار التصاريح إلكترونياً لأفراد الأسرة، ممن هم دون 21عاماً من غير المتزوجين. وأوضحت أن طريقة التسجيل تكون من خلال: 1 – خدمات أفراد الأسرة 2 – خدمات 3 – تصاريح السفر لأفراد الأسرة

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