ساعة ذكية جديدة تنتمي للجيل الـ6 من فوسيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فوسيل الساعة الذكية Skagen Falster Gen 6 الجديدة، التي تمتاز بشاشة قياس 1.28 بوصة بدقة وضوح 416 × 416 بيكسل.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Skagen Falster Gen 6 الجديدة تأتي بقُطر 42 ملم وسُمك 11.5 ملم، وهي تقاوم الماء حتى 5 ATM.

وينبض بداخل الساعة الذكية المعالج كوالكوم Snapdragon Wear 4100+، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت.

وتعمل الساعة الجديدة بنظام التشغيل جوجل Wear OS 2، وتدعم تقنية NFC، التي تتيح إمكانية الدفع اللاتلامسي وتقنية Bluetooth 5.0 Low Energy للاتصال بالهاتف الذكي، كما أنها تشتمل على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر لقياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين.

وتتوفر الساعة الذكية Skagen Falster Gen 6 الجديدة بالألوان الأسود والفضي والذهبي وبسعر 295 دولارا أمريكيا.