نوكيا تطلق هاتفين جديدين من سلسلة جي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة نوكيا هاتفين جديدين من سلسلة جي (G)، وهما جي 100 (G100) وجي 400(G400).



وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي G100 ينبض بداخله المعالج Snapdragon 615 ويمتاز بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة وضوح HD+ مع كاميرا خلفية ثلاثية ومستشعر لبصمة الإصبع.

أما الهاتف الذكي G400 فينبض بداخله المعالج Snapdragon 480 5G، أي أنه يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G الحديثة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع وعدسة ماكرو.

وطرحت الشركة جي 100 بسعر 149 دولارا أمريكيا، وجي 400 بسعر 239 دولارا أمريكيا.

وكانت شركة نوكيا قد أعلنت نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إعادة إحياء هاتفها 6310 الأسطوري، والذي يتوفر نظير سعر يبلغ نحو 60 يورو.

وأوضحت الشركة الفنلندية للاتصالات أن هاتفها 6310 الأيقوني يأتي مزودا بشاشة قياس 2.8 بوصة مع أزرار كبيرة الحجم وكاميرا بدقة وضوح 0.3 ميجابيكسل.

وشركة نوكيا هي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية متعددة الجنسيات مقرها في إسبو، فنلندا. منتجها الرئيسي هو الهواتف النقالة.

تقدم الشركة أيضا خدمات الإنترنت ومنها التطبيقات، الموسيقى، الوسائط الرقمية والرسائل. تقدم نوكيا خدمات الخرائط الرقمية والملاحة المجانية من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، نافتك، وخدمات ومعدات شبكات الإتصال لمزودي الخدمة من خلال شبكات وحلول نوكيا.