10 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت أفريقيا ما مجموعه 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وفق أرقام هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.



وأظهرت معطيات المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض تسجيل 10,028,508 حالات إصابة حتى، السبت، في الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد منذ تفشي الوباء.

كذلك، سُجلت حصيلة وفيات بلغت 231,157 وفاة، وفق البيانات.

وارتفعت أعداد الإصابة منذ ظهور المتحورة أوميكرون شديدة العدوى في جنوب أفريقيا في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، ما استدعى فرض قيود جديدة في عدد من دول القارة.

غير أن معدلات التلقيح في قارة أفريقيا البالغ عدد سكانها قرابة 1,2 مليار نسمة، بقيت منخفضة بسبب عدم إتاحة الجرعات بشكل واسع وتردد المواطنين إزاء تلقي اللقاح.