ما هو طريقة الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

مع قرب مرور ٦ أشهر على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يبحث المصريون على طريقة الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة.



وارتفعت معدلات التطعيم في مصر بنهاية العام ٢٠٢١، بعد قرارات حكومية بمنع المواطنين غير الملقحين من دخول المؤسسات العامة، فضلا عن إلزام الموظفين في القطاعين العام والخاص بتقديم شهادة التطعيم ضد كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 29 وفاة و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 391 ألفا و945 حالة، إضافة إلى 21938 حالة وفاة. وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول أعلنت مصر وصول متحور أوميكرون إلى البلاد برصد 3 حالات.

طريقة الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في مصر:

- لا تحتاج الجرعة الثالثة إلى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة المصرية.

- من يحصل على الجرعة الثالثة التنشيطية هم فقط من مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر.

- يتم إرسال رسالة إلكترونية عبر الموبايل ترشد للوحدة الصحية التي سيتلقى فيها الشخص الجرعة الثالثة التنشيطية.

- الجرعة الثالثة يحصل عليها كل العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأي شخص فوق الـ18 سنة.

- الجرعة الثالثة معززة للجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا التحورات الجديدة.