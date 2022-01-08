خبير بريطاني يطرح حلا دائما لإنهاء وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال عالم بريطاني في مجال المناعة إن الحل الدائم لوباء ”كورونا“ سيتطلب دفاعًا ”أكثر فعالية“ إلى جانب اللقاحات، معربا عن أمله أن يتحقق الحل العام الجاري.



وأشار ديفيد كاتز، أستاذ علوم أمراض المناعة في كلية لندن الجامعية إلى أن هناك حاجة إلى ”مثبٌط للفيروسات“ قادر على وقف قدرة كورونا ”كوفيد-19“ على التكاثر داخل الجسم.

ونقلت كاتز صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية عن كاتز اليوم السبت قوله، إنه في الوقت الذي لا يمكن تجاهل التحصين باللقاح المضاد لـ“كورونا“ فإن ذلك المثبط سيوقف انتشار الفيروس في مجتمعات وأماكن متقاربة مثل دور الرعاية والأسر الكبيرة.