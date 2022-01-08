توقيف سارق مخطوطات في نيويورك يحل لغزا شغل الأوساط الأدبية الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أوقفت الشرطة الفدرالية الأمريكية (إف بي آي) موظفا في دار النشر ”سايمن أند شوستر“ للاشتباه بسرقته مئات مخطوطات الكتاب قبل نشرها، ما يحل لغزا شغل الأوساط الأدبية الأمريكية منذ سنوات، لكن الدوافع لا تزال غامضة.



وغداة توقيفه في مطار جون فيتزجيرالد كينيدي الدولي، أدين إيطالي في سن 29 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني، واستخدام هوية مزورة مع أسباب مشددة للعقوبة، إثر تقديمه، الخميس، أمام القضاء في نيويورك، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما.

وقال ناطق باسم المدعي العام الفدرالي في مانهاتن لوكالة ”فرانس برس“ إن القضاء فرض على الرجل كفالة قدرها 300 ألف دولار بمثابة ”ضمانة على أصوله“، ووضعه ”رهن الحجز المنزلي“ مع ”منع تجول“.