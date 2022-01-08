دراسة: زيوت تخفض الكولسترول بنسبة 26 %

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

يعد ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم أحد الأسباب الرئيسية لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يودي بحياة آلاف الأشخاص كل عام.



وبحسب دراسة طبية نشرت في بريطانيا، اليوم السبت، يمكن الوقاية من هذه الحالة باتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة، وإضافة نوعين من الزيوت للوجبات الغذائية، واللذين من شأنهما أن يساعدا على خفض مستوى الكولسترول بنسبة تصل إلى 26%.

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة ”ساينس ديلي“ ونقلتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية: ”لطالما تم التحذير من الدهون المشبعة باعتبارها السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولكن هذا لا يعني أنه يجب تجنب جميع الدهون“.