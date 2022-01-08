شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الأول بالجزائر يدعو لوقف نزيف الكفاءات الطبية نحو الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الوزير الأول بالجزائر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت، فى كلمة ألقاها فى الملتقى الوطنى لعصرنة المنظومة الصحية اليوم بالمركز الدولى للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إلى ضرورة إيقاف النزيف نحو الخارج، مضيفا أن تركيبة المنظومة الصحية الحالية تستطيع رفع التحدى ووقف التحويلات نحو الخارج، وفق "الخبر" الجزائرية.

وقال بن عبد الرحمن إن هذا اللقاء يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لإطلاق الإصلاحات الكبرى التى أطلقها رئيس الجمهورية عبر إدخال إصلاح عميق وشامل للصحة بمعايير دولية ودقيقة مرتبطة بتطور الأمراض والأوبئة.

وألح الوزير الأول على معالجة كل خلل دون تأخير من خلال عصرنة المنظومة والاعتماد على أدوات صحية للتخطيط وتقييم الأنشطة ومراقبة التسيير المالى والإداري، من خلال القضاء على الفجوات الصحية مع تقديم خدمات ذات جودة، حتى يتمتع المواطن بتغطية صحية نوعية.