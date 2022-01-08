شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تقدم 36 ألفا و55 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تقديم 36 ألفا و55 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و858 ألفا و180 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.