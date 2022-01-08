ما هي أسعار الذهب اليوم في العراق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العراق، السبت 8 يناير 2022، رغم استقرار الأسعار العالمية بالتزامن مع العطلة الإسبوعية للبورصات العالمية.



بلغ جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم نحو 84,408 ألف دينار (57.81 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم في العراق نحو 73,859 ألف دينار (50.59 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بالعراق نحو 63,307 ألف دينار (43.36 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49,238 ألف دينار (33.72 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق نحو 2,625 مليون دينار (1798 دولارًا)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب في العراق نحو 590,868 ألف دينار (404.70 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، بشكل طفيف، حيث يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات فيما يتأهب المتعاملون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1790.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2% . وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "من الواضح أن احتمال محاولة (مجلس الاحتياطي) الاتحادي السيطرة على ارتفاع التضخم يرفع العوائد"، مضيفا أن المعدن النفيس يخسر بعض الإقبال على هذا الأساس.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2021 وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.