شكرا لقرائتكم خبر عن صحة موريتانيا: ارتفاع غير مسبوق بمنحنى إصابات أوميكرون وتشديد إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الصحة الموريتانى الدكتور ولد الزحاف، أن منحنى الإصابات فى بلاده في ارتفاع غير مسبوق، مشددا على تطبيق القواعد الصارمة، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وجدد وزير الصحة الموريتانى التأكيد على أن المتحور الجديد لفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار مما يحتم التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، مؤكدا أن السلطات العمومية ستكون صارمة في تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا.

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير الداخلية، أن منحنى الإصابات في ارتفاع غير مسبوق، وهو ما دفع السلطات العمومية لأن تقرر تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا.

وأكد الوزير، أن متابعة تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها سيتم في إطارها وضع فرق متعددة الاختصاصات على محطات النقل ونقاط العبور للتأكد من صحة الأشخاص ذهابا وإيابا.

ولفت الوزير الموريتانى، إلى أن هذه الفرق ستكون موجودة في كافة نقاط التجمع من أجل التأكد من الالتزام بهذه الإجراءات التي تشمل وضع الكمامات واحترام المسافات إلى غير ذلك من الإجراءات الاحترازية الضرورية.

وجدد ولد الزحاف الدعوة لأخذ اللقاح المضاد للفيروس، مذكرا بأنه متوفر، وعلى الجميع أخذه تفاديا للإصابة ومنعا لانتشار العدوى.

وكان أصدر رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال، تعميما بتعليق سفر جميع الوزراء والمسئولين الحكوميين للخارج، إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد واصابة الرئيس محمد ولد الغزواني بفيروس كورونا.