شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 3068 إصابة بكورونا والإجمالي يصبح 575293 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 575293 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 793 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 545771 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8892 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة في البيان الصادر اليوم أن عدد الحالات الحرجة 134 حالة.

وبالأمس كانت قد أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (3575) حالة مؤكدة وتعافي(817) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (117) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (572225) حالة ، وبلغ عدد حالات التعافي (544978) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2)حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8890) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).