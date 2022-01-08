شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تخصص مسارات جديدة للمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 34 مساراً خاصاً في صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام، وفق بيان صحفى.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان، أنه جرى وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ من أجل الالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات، منها: التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام، مشددًا على ضرورة التقيد بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية للمعتمرين والمصلين، لافتاً الانتباه إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات؛ لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.