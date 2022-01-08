كل ما تريد معرفته حول هاتف ريلمي الجديد Realme GT 2 Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "ريلمي" الصينية رسميا سلسلة هواتفها الجديدة Realme GT 2 وRealme GT 2 Pro في بكين.



ويتوقع طرح هاتف Realme GT 2 Pro والسلسلة كلها في أسواق مصر والسعودية والإمارات منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وفقا لموقع "gizmo china" يأتي هاتف Realme GT 2 Pro، الذي أطلق عليه لقب "البطل" بمواصفات مميزة، من بينها الشكل، حيث لون الفانيليا للجهاز المصنع من البوليمر الحيوي.

ويأتى Realme GT 2 Pro مزودا بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية LTPO التي تسمح بمعدلات تحديث من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة + QHD، وجودة 2K مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، ومتميزة بدقة 1440 بكسل ويمكنها عرض مليار لون.

يأتي هاتف Realme GT 2 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع Sony IMX766 دقة 50 ميجابيكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 50 ميجابيكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Realme GT 2 Pro بمعالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت، وبطارية 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط.

يدعم Realme GT 2 Pro الشحن فائق السرعه بقوة 120 واط، ويقوم بالتقاط الفيديو بجودة 4K و EIS بدقة 1080 بكسل.

ويدعم هاتف Realme GT 2 Pro معالج Qualcomm SM8350 Qualcomm 898 5G لأداء قوي لعشاق الألعاب، كما يأتي بجودة شاشة Super AMOLED.

ويدعم تركيب شريحتي اتصال، ومستشعر البصمة الموجود في الشاشة سريع في الاستجابة، ووزن الهاتف يصل إلي 195 جراما وسهل الاستخدام بيد واحدة، كما يدعم الهاتف يدعم خاصية الـ NFC، وأيضا خاصية الراديو.

وتكمن عيوب هاتف Realme GT 2 Pro في أنه لا يدعم إمكانية زيادة التخزين عن طريق وضع كارت ميموري، كما لا يدعم فتحة 3.5 ملم جاك.

يصل سعر هاتف Realme GT 2 Pro نسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية 8 جيجا رام إلي حوالي 450 دولارا، ما يعادل 7100 جنيه مصري.

وسعر 600 دولار تقريبا للنسخة 256 جيجابايت و12 جيجا رامات، بما يعادل حوالي 9500 جنيه مصري.

يأتي هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro باللون الأسود ويطلق عليه اسم Gold/Black إضافة إلى إلي اللونين الأزرق والفضي