شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم على السعودية والإمارات وبارد نسبيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً الى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف يصبح رطبا ًليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً غرباً.

وحركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 قد تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:46 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 02:18 والجزر الاول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 19:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى

أبوظبي 25 13

دبي 26 14

الشارقة 24 10

عجمان 25 13

أم القيوين 24 10

رأس الخيمة 24 8

الفجيرة 24 16

العين 23 11

ليوا 23 11

الرويس 21 16

السلع 22 15

دلما 23 17

طنب الكبرى 24 17

طنب الصغرى 24 17

أبو موسى 24 17

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت، في مملكة البحرين سيكون، باردًا نسبياً ومعتدلاً خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.

الكويت

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

نهارًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .